Hausse des emplois à Sainte-Julie et Varennes: un avenir économique prometteur selon la MRC

Le plus récent bulletin de l’emploi réalisé par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) indique que Sainte-Julie a été la ville ayant connu la plus importante hausse du nombre d’emplois de la MRC de Marguerite-D’Youville avec une augmentation de 16 % sur son territoire en 2022, alors que les emplois ont progressé de 21 % à Varennes, de 2016 à 2021.



Le document précise également que la MRC a connu, de 2016 à 2021, une croissance de 35 % du nombre d’emplois, soit l’une des plus élevées de la province qui a connu pour sa part une augmentation moyenne de 6 %. Pour la seule année 2022, le nombre d’emplois a progressé de 7,3 % dans la MRC, c’est-à-dire plus du double de celui de la région métropolitaine de Montréal, soit 3,4 %.



L’étude, produite également par la Chaire en innovation et développement régional de HEC Montréal, indique que la MRC compte actuellement 36 669 travailleurs âgés de 25 à 64 ans sur le marché du travail, ce qui représente un taux de travailleurs de 83,4 % comparativement à la moyenne québécoise de 61,9 %.



« Cette croissance des emplois démontre que la région a réussi dans les dernières années à créer davantage de richesse et à saisir plusieurs opportunités », a expliqué par voie de communiqué le préfet de la MRC, Daniel Plouffe. Il a ajouté que cette augmentation serait également le résultat des « conditions avantageuses » pour les entreprises qui sont venues s’installer dans la région au cours des dernières années.



Parmi ces atouts, il cite le futur port en eau profonde, la voie ferrée ainsi que la route 132 et le parachèvement de l’autoroute 30, qui ont contribué à attirer plusieurs industries de divers secteurs d’activités et aussi de nombreux travailleurs.



« En considérant tous les projets économiques qui sont en cours de construction ou à venir dans la MRC, nous pouvons affirmer que l’emploi va encore croître sur le territoire pour au moins les 10 prochaines années », a affirmé Daniel Plouffe.



L’avenir est très prometteur pour la région, a-t-il ajouté, car plusieurs milliards de dollars d’investissements sont déjà prévus pour la réalisation de grands projets. Parmi ceux-ci, on compte Recyclage Carbone Varennes qui devrait injecter 1,3 milliard dans ses nouvelles installations; Costco avec un nouvel investissement de 90 M$ pour ses projets d’agrandissements; le Groupe Robert qui ouvrira son nouveau centre de distribution évalué à plus de 200 M$.



D’importants développements sont également prévus sur les terrains à l’arrière de l’IREQ, entre Sainte-Julie et Varennes, soit un complexe évalué à 350 M$, et un nouveau bâtiment à l’arrière de l’entreprise mondiale Amazon Web Services pour 200 M$.