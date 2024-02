La CMM demande la collaboration du gouvernement pour favoriser un aménagement durable du Grand Montréal

La Communauté métropolitaine de Montréal a transmis ses attentes à l’égard du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec au ministre des Finances, M. Eric Girard. Celle-ci sollicite la collaboration du gouvernement pour favoriser un aménagement durable du Grand Montréal, notamment à travers un soutien financier pour répondre aux enjeux prioritaires en matière de mobilité durable, d’habitation ainsi que de protection des milieux naturels et agricoles.



FINANCER UN RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF STRUCTURANT ET ATTRAYANT



Accorder une aide additionnelle à l’ARTM pour combler le déficit anticipé estimé à 500 M$ en 2025.

Octroyer à l’ARTM une compensation, estimée à 393 M$, pour le manque à gagner découlant du report de la perception de la taxe sur l’immatriculation entre juillet 2020 et décembre 2023.

Convenir rapidement d’un cadre financier pour assurer le développement du transport collectif pour les années 2025 à 2029.



RÉPONDRE À LA CRISE DU LOGEMENT



Financer au moins 3 000 unités de logements sociaux et communautaires par année pour 10 ans.

Réserver 1 G$ pour rénover ou réhabiliter les HLM.

Financer suffisamment les unités AccèsLogis programmées qui ne sont pas encore réalisées.



ACCROÎTRE L’ACCÈS AUX MILIEUX NATURELS



Accorder 100 M$ à la CMM pour la création d’un programme d’acquisition des secteurs présentant un potentiel de conversion en espace vert ou en milieu naturel (terrains de golf).



FAVORISER LA PROTECTION DES TERRES AGRICOLES



Renouveler la participation financière du gouvernement au Programme de compensation aux municipalités rurales avec 25 M$ pour dix ans (2025 à 2034).

Accorder à la CPTAQ les ressources nécessaires pour assurer un meilleur contrôle des usages non agricoles dérogatoires et au renforcement de sa collaboration avec les municipalités rurales.



Enfin, la CMM exhorte le gouvernement à faire preuve de cohérence et d’exemplarité en matière d’aménagement afin d’assurer un développement durable de la région. Elle lui demande notamment de collaborer à la démarche afin de mieux planifier l’implantation des infrastructures publiques sur son territoire, dont les écoles en priorité. À cet effet, la CMM souhaite que le gouvernement mettre en place rapidement un groupe de travail pour faire le point sur les investissements en infrastructures scolaires qui sont prévus au cours des dix prochaines années, de dresser un inventaire des terrains disponibles pour leur construction et d’élaborer des lignes directrices pour leur localisation.



« Le prochain budget du Québec doit être à la hauteur des enjeux qui secouent le Grand Montréal. Pour mener à bien notre transition écologique, les mesures qui y seront annoncées devront se traduire en investissements structurants en mobilité et en habitation afin de soutenir la création de milieux de vie durables et attrayants. Nous demandons également à Québec d’appuyer nos efforts de protection des milieux naturels et agricoles pour que les générations futures puissent aussi en profiter pleinement », a souligné la présidente de la CMM et mairesse de Montréal, Valérie Plante.