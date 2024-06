Une huitième bourse pour le gymnaste varennois Albert Chagnon

Les efforts et la discipline démontrée au fil des ans par le gymnaste Albert Chagnon ne sont pas passés inaperçus puisque le jeune athlète de 16 ans a reçu jusqu’à présent cinq bourses de la Fondation Aléo et trois bourses de l’entreprise Cascades.



La plus récente, une bourse de 2 000$, a été octroyée le 12 juin dans le cadre des 20 ans de collaboration entre la Fondation Aléo et Cascades. À cette occasion, un total de 100 000 $ en bourses et en services ont été remis à 24 étudiants-athlètes réunis à l’Auberge Saint-Gabriel, à Montréal.



Rappelons que la Fondation de l’athlète d’excellence, créée en 1985 et devenue depuis la Fondation Aléo en 2022, a octroyé près de 25 M$ en bourses à plus de 5 000 étudiants-athlètes émérites de partout au Québec.



L’élève en 5e secondaire au programme sport-études de l’École secondaire De Mortagne et décroché la troisième place à la barre fixe à une compétition Élite Canada au printemps 2024 et il a récolté sept médailles dont cinq d’or sur une possibilité de neuf en gymnastique artistique masculine lors des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup qui se déroulaient en mars 2023. Le Varennois a comme objectif principal pour la prochaine saison d’être sélectionné au sein de l’équipe nationale junior.