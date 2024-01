Les enseignants du CSS des Patriotes appuient les ententes de principe

Les enseignants des Centres de services scolaires (CSS) des Patriotes et Marie-Victorin ont donné leur appui aux ententes sectorielle et intersectorielle obtenues en décembre à l’issue de plusieurs jours de négociation et de grèves.

Le 29 janvier se tenait la dernière d’une série d’assemblées générales où l’ensemble des membres des diverses sections du Syndicat de Champlain étaient appelés à se prononcer sur ces ententes.« Les résultats sont très partagés, constate Jean-François Guilbault, président du Syndicat de Champlain. Ils montrent la complexité et la profondeur des enjeux auxquels le personnel de l’éducation sont confrontés. »

À son avis, la négociation aura permis «une prise de conscience collective de la nécessité de reconnaître et de remédier aux problèmes persistants du réseau scolaire».

Marie-Victorin et des Patriotes

L’entente intersectorielle du Front commun, concernant notamment le salaire, a été acceptée à hauteur de 81 %, lors de l’assemblée générale le 23 janvier. Le vote sur l’entente sectorielle (Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), qui touche entre autres la composition de la classe, a été appuyée dans une moindre proportion, à 55 %.

Parmi les membres du Syndicat de Champlain, les enseignants de Marie-Victorin sont ceux qui ont atteint un plus haut taux de participation, avec un résultat de 60 %.

Du côté du CSS des Patriotes, les enseignants réunis en assemblée générale le 24 janvier ont accepté les ententes sectorielle et intersectorielle dans des proportions de 57 % et 80 %.

Le taux de participation de la section a été de 46 %.

Dans un vote très serré qui s’est déroulé le 25 janvier, les employés de soutien de ce même centre de services scolaire ont pour leur part refusé l’entente globale sectorielle (Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS)) et intersectorielle (Front commun); un refus appuyé par 52% des membres qui ont voté.

Le taux de participation est de 36 %; un record pour cette section.