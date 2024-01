Catherine Fournier : plusieurs défis pour Longueuil en 2024

Si l’année 2023 a été fort occupée pour les élus de Longueuil, 2024 ne risque pas d’être moins chargée avec tous les défis qui attendent la Ville. Entrevue avec la mairesse de Longueuil Catherine Fournier.

C’est au pavillon du parc St. Mark à Longueuil, par une froide mais belle journée de janvier, que la mairesse Fournier a rencontré les représentants du Courrier du Sud.

D’emblée, Mme Fournier indique que les défis sont très grands pour Longueuil en 2024.

«On est évidement préoccupé par la montée en flèche depuis quelques années de l’itinérance. On avait davantage une itinérance cachée sur le territoire, souligne-t-elle. On veut soutenir les citoyens en situation d’itinérance et les accompagner le mieux possible évidemment dans le cadre municipal qui nous est imposé.»

Catherine Fournier ajoute travailler en partenariat avec les autres paliers de gouvernement.

Incidemment, le Plan d’action de lutte à l’itinérance de la Ville a été présenté aux médias quelques jours après l’entrevue.

Résilience climatique

D’autres dossiers d’importance pour la mairesse : le plan climat et l’adaptation aux changements climatiques.

«On était relativement à l’abri au Québec. On se souvient de la grande pluie de septembre 2022. On a eu ensuite d’autres épisodes de fortes pluies en 2023», relate Mme Fournier.

Elle souligne que la Ville a rapidement organisé des soirées d’information citoyennes pour entendre les gens et faire le point sur l’étendue des connaissances actuelles mais surtout pour lancer un chantier de plan d’action pour la résilience aux fortes pluies, plan qui verra le jour en 2024.

«On a déjà amorcé les diagnostics dans les secteurs prioritaires où on a vraiment des enjeux importants d’inondations à répétition», précise la mairesse.

«Les pluies qu’on a eues à trois reprises en un an et demi sont des pluies qualifiées de centenaires. On ne peut plus parler de pluies qui sont centenaires. On doit adapter nos réseaux et notre environnement afin de minimiser les répercussions chez les citoyens», explique Catherine Fournier.

La mise en oeuvre

Concernant le développement de la zone d’innovation dans le secteur de l’aéroport, Mme Fournier se réjouit de l’arrivée en 2023 de la compagnie suisse H55 spécialisée dans la fabrication de batteries destinées aux avions. Elle est confiante que d’autres entreprises viendront s’y installer en 2024.

«On a également deux dossiers qu’on veut mettre en œuvre. On a présenté l’an dernier notre Plan pour la conservation des milieux naturels. Une fois que c’est dit, il faut l’appliquer. Même chose sur la stratégie d’habitation», ajoute-t-elle.

Parallèlement, Longueuil entreprendra une refonte de tous les règlements d’urbanisme. «Avec les années, les villes ajoutent et ajoutent des règlements. De plus, nous avons eu les fusions municipales qui sont venues complexifier le tout. Cette année, on veut simplifier tout ça afin que ce soit plus simple pour le citoyens de s’y retrouver.»

Enfin, Mme Fournier signale que la Ville entamera cette année une révision financière de l’ensemble des directions afin de revoir certains projets et façons de faire qui coûtent cher à la Ville.

« Peut-être qu’il y a maintenant des façons d’être plus efficaces pour être certains que chaque dollar qui est investi à la Ville et qui provient nécessairement des contribuables soit utilisé de la meilleure façon possible», de conclure la mairesse.