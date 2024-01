Des agriculteurs de Varennes et Boucherville honorés par l’UPA

La Fédération de l’UPA de la Montérégie et la direction du programme ALUS ont souligné, il y a quelques semaines, les efforts d’agricultrices et d’agriculteurs de la région qui, en s’engageant sur une période de 5 ans, contribuent à améliorer l’environnement en participant au programme ALUS Montérégie. On y retrouve plusieurs agriculteurs de la Montérégie dont un de Boucherville, un autre de Varennes et plusieurs de Verchères, entre autres.

Martin Fortier (Agricole SAELB), de Boucherville, a été récompensé pour avoir aménagé une bande riveraine élargie et des haies brise-vent de 0,54 hectares en bordure de ses terres du rang Général-Vanier.

Christian Chaput, propriétaire des entreprises CJ Chaput de Varennes, a pour sa part, créé des ilots fleuries et herbacés d’une longueur de 0,86 hectares tout au long de sa terre.

Le travail de l’ex-joueur des Canadiens de Montréal, Pierre Bouchard, a également été souligné. Sur ses terres de Verchères, il a aménagé des haies brise-vent multi-strates sur une distance de 0,17 hectares.

Une rétribution monétaire de 87 235 $ a été remise à l’ensemble des lauréats de la Montérégie.

Cette année, les aménagements rétribués ont été réalisés par 46 entreprises agricoles réparties dans 33 municipalités de 14 MRC et agglomération de la Montérégie, totalisant 25,8 ha de terres agricoles revitalisées. Près de 130 000 $ seront par ailleurs investis en rétribution monétaire pour la création et le maintien de biens et services écosystémiques des 5 prochaines années (87 235 $ pour les nouveaux projets et 42 238 $ pour le renouvellement des ententes de conservation 2018). En incluant le renouvellement des ententes de conservation des projets 2018, ce sont 37,51 ha de terres agricoles qui ont été aménagés sur les terres agricoles de la région.