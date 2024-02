Recours collectif pour les victimes de la pandémie : les CHSLD des Seigneurs, à Boucherville, et La Jemmerais, à Varennes, sont touchés

Treize CHSLD de la Montérégie, dont les CHSLD des Seigneurs, à Boucherville, et La Jemmerais, à Varennes, font partie de la liste préliminaire des établissements inclus dans l’action collective au nom des personnes décédées en CHSLD durant les deux premières vagues de la pandémie.

La Cour supérieure a autorisé le 22 janvier l’exercice de cette action collective.

Le demandeur dans ce dossier est Jean-Pierre Daubois, le fils d’Anna José Maquet, décédée au CHSLD de Sainte-Dorothée à Laval, en avril 2020.

Me Patrick Martin-Ménard, qui représente M. Daubois, demandait initialement que tous les CHSLD ayant eu deux cas ou plus de COVID-19 durant les premières vagues soient inclus dans l’action collective.

La Cour supérieure a plutôt réduit ce groupe aux personnes qui, entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021, ont résidé dans l’un des CHSLD publics du Québec où il y a eu une éclosion de 25 % et plus de cas de COVID-19.

Les conjoints, aidants naturels, enfants, petits-enfants et héritiers des résidents décédés sont aussi inclus.

Sur la Rive-Sud

Dans la liste d’établissements concernés, on retrouve trois établissements de Longueuil, soit le CHSLD René-Lévesque (52,68% d’infection à la première vague), le CHSLD Chevalier-De Lévis (28,87% d’infection à la première vague) et le CHSLD Henriette-Céré, (94,95% d’infection à la première vague).

Le CHSLD Champlain, à Brossard, est aussi du nombre. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, des éclosions à 48,86% et 30,68% ont été recensées lors des deux vagues.

Des taux d’infection de 173,3% et 140% font du CHSLD des Seigneurs, à Boucherville, l’un des établissements de la liste. Ces taux supérieurs à 100% s’expliquent par le fait qu’il y a eu plus d’une éclosion au cours de la même vague.

Le CHSLD La Jemmerais, à Varennes, est aussi visé par le recours, étant donné un taux d’infection de 62,5% lors de la deuxième vague.

Enfin, le CHSLD d’Ormstown figure à la liste, en raison d’une éclosion ayant touché 77,03% des résidents lors de la deuxième vague.



Les CHSLD concernés par l’action collective

-CHSLD des Seigneurs, Boucherville

-CHSLD La Jammerais, Varennes

-CHSLD René-Lévesque, Longueuil

-CHSLD Chevalier-De Lévis, Longueuil

-CHSLD Henriette-Céré, Longueuil (Saint-Hubert)

-CHSLD Champlain, Brossard

-CHLSD d’Ormstown, Ormstown