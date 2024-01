Sécurité incendie : Sainte-Julie et Saint-Amable mettent en commun leurs équipes de direction

Les villes de Sainte-Julie et Saint-Amable annoncent la mise en commun de leurs équipes de direction en sécurité incendie à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 5 ans, renouvelable. Cette mise en commun des ressources de gestion fait suite à une étude d’optimisation réalisée au cours des derniers mois.

Cette entente entre les deux municipalités voisines permettra de continuer à offrir des services de qualité aux citoyens tout en faisant face aux enjeux de main-d’oeuvre. Cette mise en commun des ressources apportera non seulement des avantages au niveau de la gestion, mais apportera également une bonification en prévention des incendies et ouvrira la porte à un partenariat à plus grande portée, notamment en cas d’urgence.

Concrètement, la Ville de Saint-Amable confie la direction de son Service de sécurité incendie à l’équipe de direction de Sainte-Julie. Le directeur actuel du Service de sécurité incendie de Saint-Amable sera intégré comme employé-cadre dans l’organigramme du Service de sécurité incendie de Sainte-Julie. Toutefois, le personnel syndiqué incluant les pompiers, le personnel de bureau, les préposées aux traverses d’écoles ainsi que les ressources matérielles et les immobilisations (équipements, véhicules, caserne, etc.) demeurent sous la responsabilité de chacune des villes.

« La Ville de Sainte-Julie est heureuse de conclure cette entente avec la Ville de Saint-Amable. La mise en commun de nos ressources démontre l’ouverture des deux villes à maximiser chaque dollar investi en sécurité incendie et bonifier les services offerts aux citoyens », a déclaré Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.

« Ce partenariat intermunicipal avec la Ville de Sainte-Julie est un modèle de coopération et d’innovation pour assurer la pérennité de nos opérations en sécurité incendie, une gestion d’excellence et une amélioration continue de nos services à la population. Nous sommes fiers de cette initiative qui reflète notre vision de croissance et d’efficacité, tout en préservant l’identité de chaque ville. Je tiens également à remercier notre directeur des incendies, M. Sylvain St-Pierre, pour son dévouement à la direction de ce service essentiel pendant de nombreuses années. Son engagement dans cette démarche de collaboration a aussi permis d’établir de solides bases pour ce nouveau chapitre », a mentionné Stéphane Williams, maire de Saint-Amable.