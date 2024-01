Rétro 2023: une année marquée par les festivités du 350e anniversaire à Varennes

L’année 2023 de Varennes aura encore été marquée par la fin des festivités entourant sont 350e anniversaire.

Sous le thème « De fleuve et d’exploits », la programmation des festivités du 350e anniversaire, lancée en 2022 a regroupé près de 120 activités familiales, culturelles et sportives, du début à la fin, en 2023. Les racines historiques locales ont été soulignées par le jumelage officiel de Varennes avec la commune française de Bécon-les-Granits, d’où provient le sieur René Gaultier, fondateur de Varennes en 1672, ainsi que par l’écriture d’un livre souvenir réalisé en collaboration avec la Société d’histoire de Varennes.

Également, en voie de devenir l’édifice le plus fréquenté de Varennes, l’Espace des bâtisseurs, inauguré au mois de mai, symbolise le legs majeur du 350 anniversaire. L’ensemble des services récréatifs et de loisirs y sont maintenant localisés et les citoyens peuvent y pratiquer une multitude d’activités sportives, culturelles et communautaires, en plus de participer à des événements d’envergure. Édifié sur trois étages, ce bâtiment multifonctionnel abrite entre autres le Centre de prélèvements de Varennes, un gymnase double, un dojo pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine équipée ainsi qu’une salle de réception pouvant réunir 250 personnes. Dans son bilan de fin d’année le maire Martin Damphousse n’a d’ailleurs pas manqué d’y accorder une place de choix