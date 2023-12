Rétro 2023 : des BIXI à Boucherville

Se promener sur un vélo BIXI dans les rues de Boucherville est devenu réalité l’été dernier.

La Ville de Boucherville a ratifié une entente avec l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour la mise en service d’un réseau de vélos en libre-service dans le cadre des mesures d’atténuation des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Sept stations de BIXI, comprenant 90 vélos, ont été déployées sur le territoire.

À Longueuil, 200 nouveaux vélos BIXI ont été ajoutés dans 20 nouvelles stations libre-service. Le réseau de Longueuil en comptait six.

Une nouvelle navette fluviale

Dans le but aussi d’atténuer les impacts des travaux du pont-tunnel, des navettes fluviales ont été en service de mai à la mi-novembre.

À Boucherville, elles ont fait la liaison entre le quai Yvon-Julien et le Vieux-Port de Montréal, ainsi que le parc Bellerive dans l’est de Montréal.

Comme nouveauté, une navette fluviale reliant Varennes, Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal est entrée en activité.