Rétro 2023 : un centre multisports de 40 M$ à Boucherville

Dans les cartons de la Ville depuis dix ans, le projet de construction d’un centre multisports à Boucherville a franchi une étape importante vers sa concrétisation. Le conseil municipal a adopté en septembre un règlement afin de modifier le règlement ordonnant les travaux de construction entériné en 2021 dans le but d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant de 10 113 000 $.

En 2022, le projet avait été reporté en raison des soumissions reçues jugées trop élevées. La plus basse était supérieure de 20 M$, étant de 50 779 858 $, alors que la Ville avait évalué le projet autour de 30 à 33 M$. En 2023, le projet s’élève à 40 611 265 $.

Pour le payer, la Ville a vendu son dernier terrain industriel situé près des autoroutes 20 et 30. Elle a ainsi empoché 5,2 M$. Elle prévoit également obtenir une autre somme de quelque 5 M$ avec la nouvelle enveloppe TECQ (programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec). C’est une somme d’environ 33 M$ qu’elle devra emprunter pour réaliser le projet.

Le centre multisports sera situé sur le terrain adjacent au Centre des glaces Gilles-Chabot, tout près de l’école secondaire De Mortagne. Il comprendra différents plateaux intérieurs permettant la pratique d’une kyrielle de sports : soccer, football, touchfootball, baseball, course à pied, gymnastique et pétanque.

Rappelons qu’il y a dix ans, six organismes sportifs locaux avaient remis au conseil municipal une pétition demandant la mise en place de nouvelles infrastructures sportives à Boucherville.