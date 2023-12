Le midibus électrique roulera encore à Boucherville

Les Bouchervillois pourront encore se déplacer gratuitement à l’intérieur de la ville à bord du midibus électrique en 2024. La Ville a en effet renouvelé l’entente avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour le maintien de la ligne 284 qui dessert les secteurs du Vieux-Boucherville, de l’hôtel de ville et des Promenades Montarville.

De tout le réseau du RTL, Boucherville est la seule ville à offrir ce service en raison de sa grande popularité. C’est d’ailleurs la Ville qui en assumera les coûts d’exploitation et non le RTL. Ils s’élèvent à 255 153 $.

C’est la troisième année que ce service de transport collectif intramunicipal est offert à Boucherville