Soma Fit Club a ouvert un nouveau centre de remise en forme à Boucherville.

L’entreprise propose des entraînements personnalisés de 20 minutes sous la supervision d’entraîneurs qui utilisent la technologie de la stimulation musculaire électrique (EMS).

« Ces séances fournissent des rapports de performance détaillés, décrit le centre dans un communiqué de presse. Cette méthode d’entraînement intense, ciblée est conçue pour un succès à long terme », précise-t-il également.

« La technologie EMS envoie des pulsions électriques à basse fréquence pour contracter manuellement les fibres musculaires pendant l’exercice, ce qui a pour effet d’augmenter l’intensité de l’entraînement, explique le centre. Le pouvoir transformateur de l’EMS permet aux adeptes d’atteindre leur forme corporelle avec moins d’effort et de temps qu’un entraînement traditionnel. »

Étienne Boulay, ancien footballeur professionnel et homme d’affaires, et Richard Turcotte, animateur radio et télévision et entrepreneur, sont actionnaires.

L’entreprise fonctionne sur un modèle de franchise. Soma Fit Club a ouvert son premier emplacement à Griffintown, en avril 2024.

Depuis, plusieurs autres succursales ont ouvert leurs portes, dont à Mont-Saint-Hilaire, Laval, Boisbriand et Repentigny.