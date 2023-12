Les Producteurs de lait de la Montérégie offrent des dons à 22 banques alimentaires de la région

Les Producteurs de lait de la Montérégie sont fiers de donner 7 024 litres de lait, d’une valeur de 14 200 $, à 22 organismes communautaires et banques alimentaires de la région pour la confection des paniers de Noël.



En Montérégie-Est, 11 organismes œuvrant en sécurité alimentaire se partageront 4864 litres de lait, d’une valeur de 9 540 $. En plus de ces dons pour Noël, 12 500 $ en lait et produits laitiers ont été offerts tout au long de l’année pour des activités scolaires, communautaires et sportives de la région.



« Nous sommes bien conscients des défis auxquels font face de nombreux membres de notre communauté en raison de la hausse du coût de la vie ces derniers mois. En 2023, nous sommes particulièrement fiers de soutenir 11 banques alimentaires locales, dans l’espoir d’apporter un soulagement à nos concitoyens en difficulté. » explique monsieur Vincent Rainville, président des Producteurs de lait de Montérégie-Est.



En Montérégie-Ouest, 11 organisations recevront 2160 litres de lait, d’une valeur de 4 687 $. Ce volume s’ajoute aux 15 000 $ de lait et produits laitiers que les Producteurs de lait de Montérégie-Ouest remettent chaque année à des écoles, des associations sportives et des groupes communautaires qui organisent des activités pour les enfants et leur famille.



« Le temps des fêtes est le moment idéal pour s’investir davantage dans notre communauté. En 2023, nous sommes heureux de contribuer au travail de 11 banques alimentaires qui viennent en aide aux personnes vivant de l’insécurité alimentaire. Notre objectif est d’apporter un peu de réconfort aux familles qui en ont le plus besoin. » explique monsieur Peter Strebel, président des Producteurs de lait de Montérégie-Ouest.