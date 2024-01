La MRC de Marguerite-D’Youville fait maintenant partie de l’élite

Les efforts soutenus en termes de gestion de matières résiduelles des employé(e)s des bureaux administratifs ont permis à la MRC de Marguerite-D’Youville d’atteindre le niveau d’attestation élite du programme ICI on recycle +, soit le plus haut palier de reconnaissance de ce programme de RECYC-QUÉBEC!

À l’issue de l’évaluation des actions mises en place, la MRC a obtenu une note globale de 93,25%, ce qui a permis à l’organisation d’obtenir une attestation valide pour une période de trois ans. Fait à souligner, dans la catégorie réduction et réemploi, la MRC a récolté une note parfaite de 100%! L’établissement se classe premier parmi quatre ayant été attestés Élite en Montérégie. Ce résultat confirme la bonne performance de la MRC dans la gestion de ses matières résiduelles dans son établissement du 609 route Marie-Victorin à Verchères, mais également dans l’efficacité de la mise en place d’outils d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), ainsi que l’implantation de mesures basées sur le principe des 3RV (réduction, réutilisation, récupération et valorisation). Le point de service Sud de l’écocentre Marguerite-D’Youville, situé à Varennes, a également connu de bons résultats et a obtenu le niveau Performance avec un classement en 7e position sur 20 établissements dans sa catégorie. Son attestation est également valide pour trois ans.

La MRC de Marguerite-D’Youville est constamment à pied d’œuvre pour améliorer ses performances environnementales. Pour M. Daniel Plouffe, préfet de la MRC et maire de Calixa-Lavallée, la motivation et la détermination de l’équipe pour faire mieux en ce sens sont sans équivoque. « Quand je vois le nombre d’initiatives réalisées par la MRC pour améliorer la qualité de l’environnement et contribuer au bien-être de sa communauté, je ressens une grande fierté et c’est pourquoi je souhaite naturellement appuyer cette belle équipe dynamique dans ses démarches qui profiteront à tous! » a déclaré M. Plouffe.

En tout, 46 actions ont été concrétisées à la MRC pour obtenir son attestation. Parmi celles-ci, les plus notables sont :

• Adoption d’une Politique de gestion des matières résiduelles;

• Adoption d’une mesure d’approvisionnement responsable mettant de l’avant la réduction à la source, la gestion des matières résiduelles ainsi que l’achat de produits à contenu recyclé, l’entretien et la réparation du matériel et des équipements;

• Récupération des produits de la responsabilité élargie des producteurs (REP) et des résidus domestiques dangereux (RDD) pour les acheminer à l’écocentre, récupération des contenants consignés;

• Récupération de nouvelles matières : crayons, masques, polystyrène;

• Mesure de la performance de l’établissement via une caractérisation complète des matières résiduelles produites dans les bureaux (pesées et caractérisation des matières produites par catégories).