Ski de fond : une médaille d’or pour Xavier Lefebvre

Le Longueuillois Xavier Lefebvre a remporté de façon convaincante l’épreuve de 5 km en style libre dans le cadre de la Coupe de la canne de Noël qui s’est tenue à Nakkertok le week-end dernier.

Il a devancé son coéquipier de Montériski, Justin Boudreau, par 10 secondes. « Ça a vraiment bien été aujourd’hui, les skis étaient super. Le parcours était glacé, vraiment dur, et donc rapide » a-t-il commenté au terme de sa victoire. » « Le 5 km, c’est une courte distance qui exige de fournir un effort constant tout au long du parcours. J’ai pu sprinter dans toutes les montées et profiter des descentes pour récupérer », ajoute l’étudiant en sciences politiques à l’Université Laval.

Le skieur de Longueuil qui a intégré l’équipe du Centre national d’entraînement Pierre Harvey cet été s’est aussi illustré le lendemain en terminant troisième de la course de 10 km en style classique dans la catégorie des M23. À l’ouverture de la compétition vendredi, il avait réalisé le quatrième meilleur temps des qualifications toute catégorie. Il n’a malheureusement pu accéder à la finale terminant au 12e rang du classement final de cette épreuve.

Justin Boudreau, de Boucherville, a dominé la catégorie M20. Sa deuxième place au classement général du 5 km libre lui valait le premier rang de sa classe d’âge. Il a également terminé au deuxième rang de l’épreuve du sprint et au quatrième de la course de 10 km classique. Trois autres fondeurs de Montériski se sont aussi illustrés : Alexis Lavoie a terminé au quatrième rang des M14 lors des épreuves du 2,3 km libre et du 5 km classique alors que Mathis Malois se classait 4e et 5e respectivement à l’épreuve du sprint style libre et à celle du 5 km classique.