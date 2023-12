Hausse moyenne de 4,7 % du compte de taxes à Sainte-Julie

Le compte de taxes pour le propriétaire d’une résidence unifamiliale à Sainte-Julie devrait augmenter en moyenne de 4,7 %, principalement en raison des effets cumulatifs de l’inflation et aussi de la majoration des tarifs de compensation pour l’assainissement des eaux et les matières résiduelles.

L’inflation nous frappe de plein fouet et a des impacts majeurs sur nos dépenses, tels que l’augmentation des coûts des matériaux et des taux d’intérêt élevés », a mentionné le maire Mario Lemay lors de la présentation du budget, le 19 décembre. Il a ajouté que ces hausses ont été compensées en partie par l’injection d’une réserve de 1,8 M$ provenant des revenus de 2023.

Il a précisé également que les quotes-parts payables aux régies intermunicipales ont aussi subi une augmentation de 10 % et plus, soit pour la Régie de police, l’assainissement des eaux (RIEP) et le centre multisports régional (RICMR). Pour sa part, le service de la dette a fait un bond de 24 % en raison de la hausse des taux d’intérêt.

« Les citoyens ont confirmé, lors des consultations de la dernière planification stratégique, leur désir que Sainte-Julie soit une ville encore plus verte. C’est pourquoi nous sommes fiers d’instaurer un fonds vert, qui nous permettra de mettre de l’avant des projets prônant le développement durable », a déclaré le maire. Ce fonds représente 11$ sur le compte de taxes 2024.

Il a souligné que les tarifs de compensation concernant l’eau et les matières résiduelles augmentent tous les deux de 16 $, alors que le tarif pour l’assainissement bondit de 69 $. En bout de ligne, cela signifie que le compte de taxes pour une maison unifamiliale dont la valeur moyenne est de 406 430$ augmentera de 142 $ l’an prochain, pour un total de 3 164$.



Des investissements de 16 M$ en 2024



Le budget 2024 totalise 59 800 573 $ comparativement à 55 321 593 $ pour l’exercice précédent. En ce qui concerne le Programme triennal d’immobilisations, celui-ci prévoit des investissements de 16 020 289 $ et 79 % de ces sommes seront financés par la Ville de Sainte-Julie, soit 12 826 289 $, le reste devrait provenir de sources de financement externes, dont des subventions.