Deux nouveaux taxibus d’exo à Saint-Mathieu-de-Beloeil et Sainte-Julie

Exo, les municipalités de Saint-Mathieu-de-Beloeil et Sainte-Julie ainsi que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) sont heureux d’annoncer la mise en service de deux nouvelles lignes de taxibus dès le 8 janvier 2024. Il s’agit d’une mesure initiée et financée par ces deux municipalités.



Ces deux nouvelles lignes sont un gain pour le transport collectif puisque les citoyens pourront se déplacer facilement depuis Saint-Mathieu-de-Beloeil et le secteur Vilamo de Sainte-Julie vers le terminus Sainte-Julie, le stationnement incitatif de Beloeil et le Mail Montenach. Cela signifie également que Saint-Mathieu-de-Beloeil sera dorénavant desservi par le service régulier d’exo et que le service sera amélioré dans certains secteurs de Sainte-Julie.



Ligne de taxibus T34

D’abord, la toute nouvelle ligne de taxibus T34 desservira la portion de Saint-Mathieu-de-Beloeil au nord de l’Autoroute-20 ainsi que les résidents du quartier Vilamo de Sainte-Julie. Elle reliera le terminus Sainte-Julie et le stationnement incitatif de Beloeil, via le quartier Vilamo et la portion nord de Saint-Mathieu-de-Beloeil. Cette ligne sur réservation offrira 10 départs par jour dans chaque direction du lundi au vendredi.



Ligne de taxibus T30



La ligne de taxibus 30, qui relie actuellement McMasterville à Sainte-Julie, a quant à elle été complètement repensée afin de desservir deux quartiers résidentiels de Saint-Mathieu-de-Beloeil au sud de l’Autoroute-20. La ligne T30 passera désormais selon un horaire fixe, toujours sur réservation, et offrira 13 départs par jour dans chaque direction les jours de semaine, ce qui représente un ajout de 5 départs par direction par rapport à l’offre actuelle.



Elle permettra aux résidents de ces quartiers de se déplacer entre le Mail Montenach à Beloeil et le terminus Sainte-Julie. De là, ils pourront accéder au reste du réseau d’autobus du secteur pour se déplacer localement, vers les institutions d’enseignement de la région ou encore vers le REM à Brossard.



Citations

« Exo est fier d’accueillir parmi ses clients l’ensemble des résidents des quartiers de Saint-Mathieu-de-Beloeil qui seront désormais desservis par les lignes T30 et T34. Ces lignes offriront de toutes nouvelles options de déplacement et contribueront à la mobilité intracouronne en décloisonnant les secteurs », souligne Sylvain Yelle, directeur général d’exo.



« Les citoyens de Saint-Mathieu-de-Beloeil auront dorénavant deux options pour se déplacer en transport collectif sans avoir à prendre la voiture jusqu’à un terminus des villes avoisinantes. Nous sommes convaincus que les citoyens adopteront ces services pour se déplacer entre les municipalités de la couronne sud ou vers Montréal », ajoute Normand Teasdale, maire de Saint-Mathieu-de-Beloeil.



« La Ville de Sainte-Julie est heureuse que nos citoyens du nouveau quartier Vilamo puissent profiter d’une meilleure offre de déplacement en transport collectif. La collaboration avec exo et l’ARTM ont mené à la création de cette ligne de taxibus qui reliera le quartier au reste du réseau d’autobus de Sainte-Julie », précise Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



« L’ARTM est heureuse d’accueillir Saint-Mathieu-de-Beloeil dans la grande famille du transport collectif de la région métropolitaine. Nous saluons la collaboration avec les municipalités et exo afin d’offrir un service qui répond de manière efficace aux besoins de mobilité des citoyennes et des citoyens de la région », mentionne Benoit Gendron, directeur général de l’Autorité régionale de transport métropolitain.



Puisque les lignes T30 et T34 traversent plusieurs municipalités, leurs usagers doivent être munis d’un titre de transport valide sur l’ensemble de leur déplacement. Consultez le site web d’exo pour connaitre les horaires des lignes de taxibus T30 et T34.