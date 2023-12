65 % des Longueuillois satisfaits de Catherine Fournier

Une proportion de 65% de la population longueuilloise est satisfaite du travail de la mairesse Catherine Fournier, selon un sondage Léger commandé par le parti Coalition Longueuil.

Sur les 500 Longueuillois sondés sur le web entre le 23 et le 29 novembre, 45% se sont dit plutôt satisfaits, et 20% très satisfaits du travail de la mairesse.

En contrepartie, 18% se sont dit insatisfaits, et 5% en sont très insatisfaits. Une part de 18% des répondants a refusé de répondre ou ont répondu «Ne sait pas».

La firme Léger met en parallèle ces résultats à ceux de la mairesse de Montréal Valérie Plante et du maire de Québec Bruno Marchand, qui bénéficient respectivement d’un taux de satisfaction de 48% et 47%.

Les deux tiers (66%) des personnes sondées ont affirmé avoir plutôt une bonne opinion et 14% en ont plutôt une mauvaise opinion.

La marge d’erreur maximale est de ± 4,38%, et ce, 19 fois sur 20.

« Encourageant »

Ces résultats ont de quoi plaire à la mairesse, qui y voit un signe que son administration marche «dans la bonne direction».

«C’est super encourageant de voir que notre action est reconnue, malgré les quelques dossiers litigieux ou sensibles avec lesquels on jongle.»

-Catherine Fournier

Le dossier des cerfs du parc Michel-Chartrand, de même que l’appui de la Ville au développement de l’Aéroport de Saint-Hubert qui sera doté d’un terminal, suscitent une certaine opposition, notamment lors des séances du conseil.

«Je crois que les gens sont satisfaits du tournant positif que l’on a pris à Longueuil. Quand on est arrivés, la politique municipale à Longueuil avait été mise à mal, avec les chicanes… Il y avait une atmosphère plus morose. Je crois que les Longueuillois sont heureux que l’on ait franchi une nouvelle étape, et aussi de l’ère de collaboration au sein de l’agglomération.»

Le taux de satisfaction de 65% dépasse d’ailleurs les 61,3% de voix que Mme Fournier avait récolté lors de son élection le 7 novembre 2021.

De ce coup de sonde, la mairesse retient aussi le taux d’insatisfaction qu’elle juge «très bas».

«C’est sûr qu’on aimerait rallier le maximum de gens, reconnait-elle, mais quand on se compare à d’autres villes comme Montréal et Québec ou à d’autres gouvernements, comme au provincial et au fédéral, on s’en tire bien.»

Catherine qui ?

Si Mme Fournier assure une bonne présence dans les médias depuis son élection à la tête de Longueuil, il demeure que le cinquième des répondants (20%) au sondage ne connaissent pas Catherine Fournier.

«C’est vrai que c’est un peu surprenant, mais il y a des gens qui ne suivent pas l’actualité», réagit-elle.

Catherine Fournier rappelle le taux de participation de 34% aux dernières élections municipales à Longueuil. «C’est un travail qui me tient à cœur, d’intéresser les gens à ce qui se passe autour d’eux», mentionne-t-elle d’ailleurs.

Elle estime aussi qu’elle partait avec une «longueur d’avance» dans l’arr. du Vieux-Longueuil en matière de notoriété, alors qu’elle a été députée de Marie-Victorin pendant près de cinq ans.

«Les gens de Saint-Hubert ou de Greenfield Park me connaissaient peut-être un peu moins, mais c’est important pour moi d’être très présente dans tous les arrondissements», assure-t-elle.