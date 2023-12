Moisson Rive-Sud demande l’appui de la Montérégie

Avec l’inflation qui frappe le Québec depuis quelques années déjà, les demandes d’aide alimentaire augmentent continuellement, et les besoins se font de plus en plus criants. Pour Moisson Rive-Sud, il devient difficile d’y répondre adéquatement.



Les chiffres sont alarmants, affirme dans un communiqué de presse l’organisme. « Plus de 80 000 bénéficiaires mensuels, dont plus de 9 500 enfants fragilisés vivent avec l’insécurité alimentaire en Montérégie, soit une augmentation de 25% en deux ans. »



Moisson Rive-Sud demande à la population de la Montérégie qui en est capable, d’offrir un appui financier ou en denrées



Voici les meilleurs moyens de soutenir Moisson Rive-Sud :



En ligne moissonrivesud.org

Un chèque par la poste : 1356 rue Volta, Boucherville (Québec) J4B 6G6

En appelant au (450) 641-1895

Don en denrées