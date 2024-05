Le Mouvement Desjardins accorde une aide de 943 000 $ à Moisson Rive-Sud

Le Mouvement Desjardins a accordé une aide de 943 000$ à Moisson Rive-Sud afin de soutenir l’organisme dans son projet de relocalisation et de construction du carrefour de l’aide alimentaire.

Moisson Rive-Sud quittera prochainement Boucherville pour s’établir dans un immeuble trois fois plus grand situé dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

Cette relocalisation qui nécessite un investissement de l’ordre de 10 M$ permettra de desservir 100 000 personnes de plus.

Actuellement, la banque alimentaire soutient quelque 80 300 personnes. Elle récupère et distribue plus de 55 M$ de denrées annuellement, soit l’équivalent de 4,5 millions de kilogrammes de produits alimentaires.

«Face aux défis socioéconomiques actuels et à la hausse des demandes d’assistance, nous sommes persuadés que cette initiative ambitieuse contribuera à réduire l’insécurité alimentaire des personnes qui en bénéficieront», a déclaré dans un communiqué de presse Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Cet octroi qui découle du Fonds d’aide au développement du milieu des caisses Desjardins de la Montérégie et du Fonds du Grand Mouvement est réalisé dans le cadre de la campagne majeure de Moisson Rive-Sud « Ensemble, alimentons la vie ».

« Nous sommes inspirés par cet engagement qui contribuera à alimenter la vie des bénéficiaires de nos 152 organismes membres de la Montérégie », a pour sa part ajouté Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud.