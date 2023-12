Plan d’adaptation aux changements climatiques: un sondage sur l’environnement à Sainte-Julie et Varennes

L’équipe de la MRC de Marguerite-D’Youville prépare un plan d’adaptation aux changements climatiques alors que les citoyens de Sainte-Julie et de Varennes sont invités à répondre à un sondage sur la question afin de mieux orienter les futures actions.

Les responsables de cette initiative ont fait savoir que l’étude analyse plus particulièrement les risques liés aux inondations causées par des pluies abondantes et les îlots de chaleur urbains qui menacent le bien-être de la population, notamment les personnes vulnérables.

Parmi les dix questions à répondre en ligne, les citoyens sont invités entre autres à définir sur une échelle de 1 à 5 (5 étant extrêmement préoccupé) leur niveau de préoccupation vis-à-vis des canicules de plus de 30° Celsius; des pluies intenses; des vents violents, tornades, orages et microrafales; de la grêle, verglas, pluie hivernale ou tempête de neige; des épisodes de sécheresse.

On demande aussi le niveau de préoccupation des gens à propos de l’augmentation des inondations; des atteintes sur la santé physique et mentale de la population; des glissements de terrains; de l’érosion des berges; de l’accentuation des écarts importants de température; du déclin de la biodiversité; du risque de pénurie d’eau potable; de la diminution de la couverture boisée ou forestière; de la présence accrue d’espèces exotiques envahissantes (Agrile du frêne, Longicorne asiatique, Renouée du Japon, Roseau commun, etc..); de l’interruptions ou coupures dans les services publics essentiels; de la perte de rendement des cultures et de la diminution de la productivité agricole.

La deuxième partie du questionnaire est particulièrement importante pour la rédaction du plan d’adaptation aux changements climatiques. On veut savoir si les gens ont observé sur le territoire de la MRC des conséquences dues à des événements climatiques au courant des dix dernières années et de préciser à quels endroits précisément. Aussi, on interroge les citoyens pour savoir s’ils ont traversé des îlots de chaleur où il faisait extrêmement chaud lors des épisodes canicules, et si oui, où exactement.

Finalement, on demande aux répondants si la MRC et les villes devraient en faire davantage pour l’adaptation aux changements climatiques et si eux-mêmes ont une idée de projet ou s’il y a un site qui permettrait d’en réaliser un.

Le sondage est disponible au : https://bit.ly/40Dn1wv

https://bit.ly/40Dn1wv