Jour de la Terre: Sainte-Julie met de l’avant la mobilité durable

En ce Jour de la Terre, la Ville de Sainte-Julie encourage toute la population julievilloise à embarquer dans le mouvement et mettre l’auto solo de côté pour la journée et à opter pour le transport en commun, le vélo ou la marche pour se déplacer d’un point à l’autre.

La campagne « Jour J » invite les gens à se déplacer par transport actif ou collectif le 22 avril. L’objectif est de mettre en avant les bienfaits du transport actif et collectif, non seulement pour l’environnement, mais également pour la santé physique et mentale.

La Ville de Sainte-Julie félicite à l’avance les gens qui adhèrent à cette suggestion et elle les incite du même souffle à continuer cette bonne habitude pour le reste de l’année.