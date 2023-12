Hôpital Charles-Le Moyne: de nouveaux services à la fine pointe de la technologie

L’Hôpital Charles-Le Moyne est désormais doté de nouveaux locaux dédiés au secteur de l’électrophysiologie médicale, un changement souhaité par le personnel ainsi que les gens aux prises avec une maladie cardiaque ou coronarienne, et ce, grâce à des donateurs qui ont remis une somme de 500 000 $ dans ce but.

La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre, Maryse Poupart, a précisé par voie de communiqué que toutes les activités d’électrophysiologie médicale en cardiologie et en neurologie sont désormais regroupées dans un même secteur, au rez-de-chaussée, ce qui favorise un meilleur accès pour la clientèle ambulatoire.

L’établissement de santé dispose maintenant d’un espace moderne, plus spacieux et mieux adapté pour répondre aux besoins des patients et des équipes. Ce réaménagement permet entre autres une plus grande efficacité clinique et une meilleure coordination des soins.

Elle a jouté que le don d’une somme de 500 000 $ de la Fondation Hôpital Charles-Le Moyne a permis de faire l’acquisition d’appareils électroniques à la fine pointe de la technologie tels que des moniteurs de surveillance cardiaque, des électrocardiogrammes d’effort et des électromyogrammes.

« C’est là toute la force de chaque don qui, mis tous ensemble, permettent de changer des vies! » a conclu pour sa part Nathalie Boudreau, présidente-directrice générale de la Fondation.