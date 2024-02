Un appareil de radiothérapie à la fine pointe de la technologie à l’Hôpital Charles-Le Moyne

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la députée de Laporte, Isabelle Poulet, soulignent l’acquisition d’un nouvel appareil de radiothérapie à la fine pointe de la technologie installé au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM). Grâce à un investissement de près de 3 millions $, l’Hôpital Charles-Le Moyne devient ainsi le premier établissement de santé au Canada à être doté de l’appareil Accuray Radixact System, utilisé pour traiter la majorité des cancers. Il s’agit d’un bel exemple d’innovation dans le réseau de la santé, permettant de rendre celui-ci plus performant au service des patientes et patients, comme il est souhaité dans le Plan santé.



Il s’agit d’un appareil dont pourront bénéficier les patientes et patients atteints de différents cancers, notamment ceux impliquant la tête et le cou, cutanés, mammaires, thoraciques, digestifs, gynécologiques et génito-urinaires (incluant la prostate). Il remplace un appareil d’ancienne génération en étant extrêmement précis, ce qui lui permet d’irradier des tumeurs tout en diminuant les effets sur les tissus sains. En d’autres termes, la précision de l’appareil permet de minimiser les effets collatéraux des traitements. Ceux-ci sont également plus rapides, contribuant à augmenter le nombre de patientes et patients pouvant être traités quotidiennement. À terme, ce nouvel outil aura un effet concret sur la diminution des listes d’attente dans la région afin de permettre un meilleur accès aux services pour la population.



Rappelons que l’innovation fait partie des éléments phares du Plan santé présenté par le ministre Dubé en mars 2022. Pour se transformer, le système de santé et de services sociaux doit relever le défi de l’innovation. Cela passe notamment par le fait de doter les professionnels et professionnelles des bons outils pour intervenir efficacement et mieux servir les patientes et patients.



« Offrir des soins et des services de la plus haute qualité aux patientes et patients atteints d’un cancer est une priorité. L’Hôpital Charles-Le Moyne devient le premier établissement de santé au pays à acquérir cet appareil de radiothérapie. Nous pouvons en être fiers. Les patientes et patients de la région pourront ainsi bénéficier de traitements de radiothérapie à la fine pointe de la technologie », a déclaré Christian Dubé, ministre de la Santé



« Quelle bonne nouvelle pour la Montérégie! L’Hôpital Charles-Le Moyne continue d’être à l’avant-plan non seulement au Québec, mais au Canada, avec l’acquisition de cet équipement de pointe. Le diagnostic de cette terrible maladie est un poids immense pour les patients et patientes ainsi que leur famille, mais de savoir que ceux-ci pourront recevoir les meilleurs soins durant cette épreuve, et ce, chez nous, me réjouit énormément. Nous devons être fiers collectivement de l’expertise de notre centre hospitalier », a mentionné Isabelle Poulet, députée de Laporte



Faits saillants :



Il s’agit du premier de deux appareils de troisième génération acquis par l’Hôpital Charles-Le Moyne pour remplacer ceux d’anciennes générations. Le prochain sera installé vers la fin du printemps 2024. Cette acquisition offre une option thérapeutique supplémentaire à l’équipe du CICM en lui permettant de choisir l’appareil le mieux adapté à la situation clinique des patientes et patients atteints de cancer