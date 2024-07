Objectif 200 000 $ pour le Défi des générations 2024 de la Fondation de l’Hôpital Charles-Le Moyne

Josée Boudreault et son conjoint Louis-Philippe Rivard ont procédé le 3 juillet au coup d’envoi du Défi des générations 2024 dont l’objectif est d’amasser 200 000$ pour soutenir l’Hôpital Charles-Le Moyne dans sa mission.



Les porte-paroles ont rappelé que, comme l’ensemble du système de santé, l’établissement hospitalier doit composer avec moins de personnel, moins de lits, moins de temps opératoire et des listes d’attente qui s’allongent partout. La générosité des participants au Défi 2024 fait donc une différence pour des patients en attente d’une chirurgie, pour des familles inquiètes et pour le personnel soignant.



Il y a trois façons de participer cette année et la première est de relever le défi de son choix, seul, en famille, entre amis ou entre collègues de travail. Les participants peuvent alors choisir un défi qui leur permet de découvrir de nouvelles choses stimulantes, comme découvrir 20 nouveaux sentiers de marche; de mettre en place de nouvelles habitudes, comme lire un livre par semaine; de réunir leurs proches autour d’un but, commun comme d’organiser une activité de ramassage de déchets dans le quartier, etc.



La deuxième façon de participer, c’est de prendre part au Défi 12 h Vélo en constituant une équipe, le 12 septembre entre 7 h et 19 h. Enfin, les entreprises peuvent décider de montrer leur solidarité avec l’Hôpital et organiser cet été dans leurs bureaux un 9@5 à Vélo sur vélos stationnaires.



Les personnes intéressées ont jusqu’au 28 septembre pour s’inscrire au defidesgenerations.com et collecter des fonds pour une bonne cause.





https://www.jedonneenligne.org/fhclm/campagne/defidesgenerations