Le Mustang termine 8e à la Coupe du Québec sénior

Le Mustang était représenté par 15 nageurs à la première Coupe Du Québec. Après une 2e place au championnat par équipe, le Mustang se classe 8e à la Coupe du Québec.

Malgré le peu de préparation, les nageurs ont réussi de superbes performances. Plusieurs ont réussi des meilleures performances individuelles et plusieurs ont nagé proche de leurs meilleurs temps en bassin de 50 mètres même s’ils n’ont pas nagé une seule fois en bassin long.

Roxane Lemieux a bien nagé, terminant première au 100 libre et 50 papillon, et troisième au 50 libre. Marie Mathieu a terminé 3e au 100 dos et 4e au 50 dos. Yulia Toncheva a terminé 2e au 50 brasse et 6e au 100 brasse et 100 libre. Annabelle Reid a manqué le podium de peu terminant 4e au 100 dos et 5e au 200 dos. Guillaume Lord a lui aussi manqué de peu le podium au 400 libre.

Les autres finalistes : Emma Chiasson a participé aux finales des 50 et 100 libre, 50 brasse et 50 papillon. Emma Samson a participé aux finales du 50-100 et 200 brasse. Karine Benabdallah a participé aux finales du 100 libre et 200 QNI, Joelle Dubé a participé à la finale du 200 dos. Laurent Verdon a participé à la finale du 200 papillon. Alexandru Grigore a participé à la finale du 50 libre, Lily Felx s’est classée pour la finale du 50 brasse.

Ils ont manqué de peu les finales : Rémi Massé, Frédérique Chouinard, Frédérique Lachapelle et Philippe Olivier Papillon.

Emma Chiasson est devenue la 20e nageuse du Mustang a nagé le 100 libre sous la minute. Alexandru Grigore a réalisé un standard pour la Coupe de l’est du Canada et pour la rencontre Internationale Junior de l’Ontario.