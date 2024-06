Paranation: Paris pour la Bouchervilloise Clémence Paré

Elle rêvait de faire les Jeux paralympiques de Paris et voilà que son vœu est exaucé. La paranageuse de Boucherville, Clémence Paré, représentera le Canada du 28 août au 8 septembre prochain dans la ville lumière.

L’athlète qui a fait ses débuts avec le Club Mustang de Boucherville a appris la nouvelle en début de semaine. Elle était en attente d’une réponse de Natation Canada depuis qu’elle a fait, en mai, les essais olympiques, à Toronto.

Elle va concourir dans la catégorie S5, pour ses débuts sur la scène paralympique.

«Ma sélection pour les Jeux paralympiques, je la vis comme la matérialisation d’un rêve, la validation de tous les efforts que j’ai consentis, de toutes les larmes que j’ai versées et de ma persévérance », affirme Clémence.

« Lorsque j’ai eu la nouvelle, j’ai été submergée de joie en pensant au chemin parcouru pour arriver jusqu’ici, sachant que mon travail avait porté des fruits. Je suis reconnaissante de cette incroyable opportunité de participer à mes premiers Jeux paralympiques. J’ai également hâte de montrer à tous que je suis capable de concourir sur la plus grande scène de la paranatation.»

Lors des Championnats du monde de natation paralympique à Manchester en 2023, Clémence a réalisé des records personnels dans les épreuves du 200 mètres quatre nages individuel et du 200 mètres nage libre en catégorie S5.

La paranageuse de 22 ans a battu le record canadien et s’est classée cinquième au 200 m quatre nages individuel aux Championnats du monde de paranatation de Madère 2022. Elle s’est également classée huitième au 50 m dos.

Aux Jeux parapanaméricains de 2019, elle a participé à cinq finales individuelles. Elle s’est classée quatrième au 50 papillon et au 200 QNI, sixième au 50 dos et au 200 libre et septième au 100 brasse.

Clémence a commencé à nager à l’âge de 10 ans. Elle a fait le programme Sport-études à l’école secondaire De Mortagne. Elle s’entraîne au Centre de haute performance du Québec rattaché à l’Institut du sport (piscine olympique).