Rendez-vous de la mairie de Boucherville : le Festival Classica prendra la relève

Le Rendez-vous de la mairie, ce grand concert en plein air offert au parc de la Rivière-aux-Pins, à Boucherville, risque d’être différent l’été prochain. La musique classique rencontrera-t-elle le rock classique ? Les spectateurs auront-ils droit à du Pink Floyd revisité ou à un opéra rock genre Starmania ? Tout est possible, lance le maire Jean Martel qui ne veut pas dévoiler le punch.

La Ville de Boucherville a résilié son entente avec l’Orchestre philarmonique du Québec (OPQ), anciennement connu sous le nom d’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL), qui produisait depuis plusieurs années les concerts des Rendez-vous de la mairie et qui devait le faire jusqu’en 2025. Ce sera le Festival Classica qui prendra la relève et qui montera dorénavant sur la grande scène.

La Ville croit que cette nouvelle entente favorisera son rayonnement à l’échelle métropolitaine, du Québec et du Canada. Les Rendez-vous de la Mairie ont déjà attiré plus de 10 000 spectateurs.

Une entente de partenariat vient donc d’être conclue pour les trois prochaines années. Pour l’été 2024, le budget alloué au concert est de 150 000 $, dont il faut soustraire des commandites que la Ville prévoit recevoir de l’ordre d’environ 50 000 $, précise M. Martel.

Ce n’est pas la fin avec l’OPQ

« La Ville désire poursuivre son partenariat avec l’Orchestre philarmonique du Québec (OPQ). Nous avons résilié l’entente d’un commun accord pour en ratifier une autre, différente. L’orchestre présentera encore des concerts à Boucherville, soit au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à l’église ou à l’école De Mortagne, mais sous une autre forme », souligne le maire.

Dans le nouveau protocole d’entente conclu avec l’OPQ, la Ville prévoit des budgets de 75 000 $ en 2025 et en 2026.

« On trouve que le Festival Classica a une formule intéressante. On a vu ce qui a fait l’été dernier au parc de la Cité, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, avec le concert hommage à Pink Floyd et on a voulu aller avec eux » – Jean Martel, maire