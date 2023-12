Boucherville, Longueuil, Sainte-Julie et Varennes: des récompenses pour leurs résultats environnementaux

Boucherville, Longueuil, Sainte-Julie et Varennes se sont distinguées pour leurs résultats environnementaux dans les secteurs de l’eau, des matières résiduelles et de la biodiversité lors de la cérémonie annuelle de remise des récompenses tenue dans le cadre de la Journée des Programmes d’excellence de Réseau Environnement.

L’événement s’est déroulé devant près de 200 personnes rassemblées à l’hôtel de ville de Longueuil, le 23 novembre. La Régie intermunicipale de l’eau potable (RIEP) Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable a reçu trois étoiles sur une possibilité de cinq dans le cadre du Programme d’excellence en eau potable (PEXEP), dans la catégorie Traitement, qui a pour objectif d’assurer une protection maximale contre toute contamination microbiologique. Précisons à ce sujet que le programme PEXEP est composé de quatre phases et la RIEP a pour sa part une attestation phase deux.

La Ville de Longueuil s’est distinguée avec trois étoiles dans la catégorie PEXEP-Distribution qui vise à assurer l’amélioration de la qualité de l’eau potable offerte aux usagers, par l’optimisation des opérations au sein des systèmes de distribution d’eau potable. Elle a reçu une distinction tant au niveau régional, local que pour son usine située à Saint-Lambert (Attestation phase deux).

Longueuil a également obtenu trois étoiles dans la catégorie Programme d’excellence en eaux usées – Station de récupération des ressources de l’eau pour les stations mécanisées (PEX-StaRRE-SM) qui a pour objectif d’assurer l’amélioration continue de la qualité des rejets liquides et des boues d’épuration produits par l’optimisation des opérations et du processus de suivi continu.

De même, Longueuil la décroché deux étoiles (Attestation niveau 3) au Programme d’excellence en gestion des eaux pluviales (PEXGEP) qui soutient les municipalités afin d’optimiser la gestion des eaux pluviales pour mieux protéger les milieux récepteurs.



La MRC de Marguerite-D’Youville, qui regroupe notamment Sainte-Julie et Varennes, a pour sa part reçu une étoile dans le cadre du Programme d’excellence en gestion des matières résiduelles (GMR Pro) afin de souligner ses efforts pour réduire les matières résiduelles envoyées à l’élimination.



Finalement, la MRC de Marguerite-D’Youville et la Ville de Boucherville ont obtenu respectivement trois étoiles (Attestation niveau 4) dans la catégorie Programme d’excellence en biodiversité (PEXBD) pour récompenser leurs gestes posés afin de progresser vers une meilleure protection de la biodiversité sur leur territoire.



« Ces municipalités font preuve d’exemplarité en s’engageant non seulement à respecter, mais à faire mieux que les normes environnementales en vigueur », a rappelé Mathieu Laneuville, président-directeur général de Réseau Environnement.