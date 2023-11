Les poules bientôt permises presque partout à Boucherville

À la suite de demandes répétées par plusieurs citoyens depuis quelques années et à la lumière d’un projet pilote, la Ville de Boucherville permettra aux citoyens de tous les quartiers résidentiels d’avoir des poules dès le printemps prochain. Un règlement visant à encadrer l’élevage de poules urbaines devrait en effet être adopté en février 2024.

Les personnes intéressées devront obtenir un certificat d’autorisation et respecter certaines conditions. Un nombre maximal de quatre poules par terrain sera autorisé, et les coqs seront interdits. Les poules devront en tout temps être gardées dans un poulailler afin de les protéger des intempéries, du soleil, des prédateurs et des envahisseurs externes. Les propriétaires devront respecter certaines normes concernant la dimension, le revêtement et l’emplacement des poulaillers. Lors des périodes froides, une source de chaleur sera requise afin d’assurer le bien-être des poules et empêcher le gel de leur source d’eau. Il sera par ailleurs interdit de vendre des produits de l’élevage. La garde de poules sera permise uniquement pour les propriétaires d’habitations unifamiliales, et interdite dans tous les projets intégrés.

Projet pilote

Vingt-trois familles de Boucherville ont participé à un projet pilote durant trois ans, de 2021 à 2023, et ont ainsi gardé un total de 76 poules. Trois plaintes de citoyens ont été faites en 2021 concernant la présence de poules sur le territoire, une seule en 2022 et aucune cette année, rapporte la Ville.