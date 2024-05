Cinq Réno-Dépôt en Montérégie bientôt transformés en RONA +

Cinq magasins de l’entreprise Réno-Dépôt en Montérégie seront prochainement convertis à la nouvelle enseigne RONA +, a annoncé le distributeur de produits de quincaillerie, de matériaux de construction et de rénovation de Boucherville.

«Ces conversions représentent un investissement important dans notre réseau et feront de RONA notre unique emblème auprès de notre clientèle de détail d’un bout à l’autre du Canada », mentionne Andrew Iacobucci, président et chef de la direction de RONA inc.

Les magasins convertis en RONA+ sont les Réno-Dépôt de Boucherville, Brossard, Candiac, Saint-Hubert et Vaudreuil.

Au Québec, 19 magasins de Réno-Dépôt et RONA au Québec seront sous cette nouvelle enseigne.