Les citoyens âgés entre 10 et 17 ans sont invités à participer au conseil municipal jeunesse

Les Julievilloises et les Julievillois âgés entre 10 et 17 ans sont invités à découvrir la politique et à soumettre un projet en participant au conseil municipal jeunesse.



Les huit jeunes sélectionnés participeront à deux soirées qui leur permettront d’approfondir leur connaissance du milieu municipal et ils vivront une réelle séance du conseil municipal. Le 6 février, ils effectueront une soirée de travail en compagnie d’élus et d’employés municipaux. Lors de cette soirée, ils perfectionneront leur projet soumis et en apprendront davantage sur le rôle des acteurs de la municipalité. Le 13 février, les candidats présenteront leur projet à l’ensemble des citoyens dans une séance du conseil municipal webdiffusée sur la page Facebook de la Ville.



Les citoyens intéressés doivent remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web dans la section conseil municipal jeunesse, compléter l’autorisation parentale et soumettre, par écrit ou par vidéo, le projet qu’ils aimeraient réaliser. La date limite pour soumettre son intérêt est le lundi 22 janvier 2024.



« Je suis heureux que cette initiative soit de retour. Elle permet aux jeunes de se familiariser et de comprendre le fonctionnement de la Ville de Sainte-Julie, mais aussi de sensibiliser le conseil municipal aux questions touchant la jeunesse julievilloise. Les jeunes, en tant que citoyens actifs de notre ville, aspirent à apporter une contribution positive à notre environnement de vie. Au cours des dernières années, plusieurs projets qui ont été soumis lors de ce conseil ont été réalisés, comme l’ajout de modules d’exercices extérieurs, la mise en place de jeux d’eau et l’installation de panneaux d’affichage électronique », a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.