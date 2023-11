La Ville de Sainte-Julie souligne la Grande semaine des tout-petits

La Ville de Sainte-Julie a procédé, le 17 novembre dernier, en compagnie de Mme Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères à la levée du drapeau, au dévoilement de la chaise des générations et à une heure du conte pour les petits.



La Grande semaine des tout-petits se déroule du 20 au 26 novembre sous le thème S’élever ensemble pour le respect des droits des tout-petits !. Cette semaine a comme objectif de se rappeler l’importance de la place de l’enfant dans les décisions politiques.



La chaise des générations est un projet résultant de la collaboration entre le Comité des politiques citoyennes – Famille et jeunesse de la Ville de Sainte-Julie, les jeunes de l’école secondaire du Grand-Coteau, de l’école primaire Aux-Quatre-Vents, du Carrefour familial, de la Maison des jeunes et du camp de jour de la Ville. Cette chaise est un rappel de l’engagement de la Ville envers les enfants. Elle permet de rappeler l’importance de la place des enfants au centre des préoccupations et des décisions politiques.



« Depuis plus de vingt ans, la philosophie familiale est l’un des piliers centraux de notre vision municipale. Étant moi-même père de deux enfants, les décisions prises aujourd’hui doivent tenir compte du futur de nos enfants. Il est important d’écouter ce que nos enfants ont à dire, car ils sont aussi des citoyens actifs de notre communauté. Ainsi, nous travaillons constamment pour façonner une Ville qui répond non seulement aux besoins immédiats de nos citoyens, mais qui place également la famille au coeur de ses préoccupations », a mentionné Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.