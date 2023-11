Vous êtes résident de Sainte-Julie et vous êtes intéressé par la toponymie ?

📢 Vous êtes résident de Sainte-Julie ? Vous êtes intéressé par la toponymie ? La Ville de Sainte-Julie est présentement à la recherche de citoyens ou citoyennes intéressés à siéger bénévolement au sein du comité de toponymie de la Ville de Sainte-Julie.

En collaboration avec des élus et d’employés municipaux, vous aurez comme mandat de :

📌 Suggérer des noms aux voies publiques (rue, chemin, boulevard, etc.) et aux édifices (bâtiment, local, salle) ;

📌 Veiller au respect des critères de sélection d’écriture et d’affichage pour la nomination des rues ;

📌 Mettre en place et tenir à jour une banque de noms, un fichier historique et autres instruments qui pourront être nécessaires au comité de toponymie pour assurer ses responsabilités ;

📌 Participer à la confection et à la mise à jour d’un plan directeur de toponymie.

Consultez l’avis public et faites-nous parvenir votre candidature par courriel avant le 20 novembre 👇

https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/a-propo…/avis-publics