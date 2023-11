C’est parti pour la Guignolée de Boucherville

Quand le grand sapin de l’hôtel de ville de Boucherville s’illumine, l’heure est à la générosité.

Le lancement de la guignolée de Boucherville s’est effectué mercredi dernier dans la pure tradition du temps des Fêtes. Musique de Noël avec le chœur Amabilis, présence de petits lutins, chocolats chauds… il ne manquait que la neige… et les dons.

Cette année, les besoins sont encore plus grands, car le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) qui coordonne la guignolée a encore davantage de bouches à nourrir. Les demandes en aide alimentaire sont en effet en hausse de 30 %. Pas moins de 1 300 Bouchervillois vivent sous le seuil de la pauvreté, a précisé le maire Jean Martel qui agit à titre de président d’honneur de la guignolée.

L’objectif est d’amasser plus de 75 000 $ afin de pouvoir offrir au moins 220 paniers de Noël, ainsi que de l’aide alimentaire à longueur d’année. Les dons du public recueillis lors de la guignolée permettent de répondre à la moitié des demandes d’aide annuelle acheminées au CEB. Chaque don de 20 $ permet au CEB de faire un achat d’une valeur de 40 $, précise le président Eugène St-Germain.

Il n’y a plus de porte à porte depuis la pandémie, mais trois endroits ont été désignés pour remettre les dons les 18 et 25 novembre entre 9 h 30 et 15 h 30. Ils sont aux supermarchés Provigo (1001, boul. De Montarville), Métro Plus (535, rue Samuel-De Champlain) et Maxi, (520, boul. du Fort-Saint-Louis). Un point de chute est aussi accessible aux Promenades Montarville.

Les citoyens peuvent également contribuer à la campagne du Petit Deux par un ajout volontaire de 2 $ à leur facture lors d’un passage à la caisse chez l’un des partenaires participants; acheminer un don par chèque au CEB ou encore le faire en ligne à guignoleeboucherville.com