La Guignolée des médias de nouveau la cible d’un vol à l’entrepôt

La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a été la nuit dernière à nouveau la cible d’un vol à l’entrepôt où les denrées et les biens non périssables étaient entreposés pour une distribution aux 21 organismes de l’agglomération de Longueuil.

Ce sont plus de cinquante caisses de produits sanitaires, de biens de première nécessité pour les bébés, des denrées alimentaires et autres produits qui ont été dérobés, le tout d’une valeur de plus de 15 000 $.

À la veille du nouvel an et en ces temps extrêmement difficiles pour des milliers de citoyens, ce vol est un coup dur, affirment les responsables qui comptent sur l’aide de la population pour atteindre l’objectif d’amasser 450 000 $. En 2020, l’entrepôt de la Rive-Sud avait aussi été cambriolé.

Tous les dons qui seront récoltés seront distribués aux personnes défavorisées par l’entremise des organismes et qui font du dépannage alimentaire de façon soutenue, dont le Comité d’entraide de Boucherville.

Pour soutenir la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud : http://www.guignoleerivesud.org ou, pour effectuer un don en ligne : ggmrs.org/dons.er