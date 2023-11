40e édition de l’Opération Nez rouge : L’invitation est lancée !

C’est le cœur à la fête que l’Opération Nez rouge souligne aujourd’hui le lancement de la 40e édition de sa traditionnelle campagne de raccompagnement qui a permis, depuis 1984, d’offrir un retour sécuritaire à plus de 2,4 millions de personnes pendant la période des Fêtes. Du 24 novembre au 31 décembre 2023, près d’une cinquantaine de régions du Québec seront le théâtre de cette emblématique initiative visant à assurer la sécurité routière tout en faisant appel à la solidarité des communautés. Au Canada, plus de 75 organisations locales déploieront cette campagne d’envergure.



L’invitation est lancée !



Alors qu’il avait endossé le rôle de tout premier porte-parole de l’Opération Nez rouge, Dany Turcotte reprend avec enthousiasme ce titre emblématique pour célébrer en grand les 40 ans de son grand ami Nez Rouge. Visage bien connu des Québécoises et des Québécois, Dany Turcotte invite la population à faire partie des festivités soit en étant bénévole, ou encore en composant le 1 866-DESJARDINS pour utiliser le service de raccompagnement.



Pour sa campagne publicitaire annuelle, l’Opération Nez rouge est heureuse de pouvoir à nouveau compter sur le dévouement de l’agence Récréation, allié créatif de taille pour ce mandat. Tournée vers le futur, mais avec un soupçon de nostalgie, la campagne publicitaire anniversaire proposée par l’équipe de Récréation est propulsée sous le thème « L’invitation est lancée », soulignant que tout le monde est convié à la fête et à faire de cette édition un vibrant succès!



Solidarité en action



« En quarante éditions, l’Opération Nez rouge a été le théâtre de l’incroyable dévouement de milliers de bénévoles, témoignage puissant de solidarité. Leur engagement est le pilier du succès de notre organisation et permet de garder la sécurité routière au cœur de nos préoccupations en cette période festive de l’année », indique Jean-Marie De Koninck, Président-fondateur de l’Opération Nez rouge. L’organisation invite d’ailleurs la population à s’inscrire comme bénévole en se rendant dès maintenant sur son site web operationnezrouge.com ou en téléchargeant sa toute nouvelle application mobile.



Desjardins et l’Opération Nez rouge, ensemble pour les communautés



Partenaire du succès de l’Opération Nez rouge depuis sa toute première édition, Desjardins renouvelle son soutien envers l’organisation et est fier d’endosser la présidence d’honneur en cette année de célébration. « Notre collaboration de longue date avec l’Opération Nez rouge démontre l’engagement du Mouvement Desjardins à promouvoir la sécurité routière ainsi que notre détermination à contribuer au bien-être de tous les utilisateurs de la route et de leur communauté. Alors que cette initiative bien de chez nous célèbre ses 40 ans, Desjardins poursuit son soutien et salue l’engagement inébranlable de l’Opération Nez rouge et de ses milliers de bénévoles », mentionne Mme Isabelle Garon, Première vice-présidente, Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président, Mouvement Desjardins & Présidente d’honneur de la 40e campagne de raccompagnement de l’Opération Nez rouge.



La SAAQ et l’Opération Nez rouge, des partenaires depuis les tout débuts



La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) appuie l’Opération Nez rouge pour sa 40e année d’existence. « La SAAQ est fière de soutenir l’Opération Nez rouge depuis ses débuts. Nos deux organisations s’allient autour d’un objectif commun : rendre les routes du Québec plus sécuritaires. En décembre, comme tout au long de l’année, il est important de garder en tête que si vous avez consommé de l’alcool ou de la drogue, même en quantité modérée, il est toujours plus prudent de ne pas conduire et d’opter pour une solution de rechange responsable et sécuritaire, comme l’Opération Nez rouge », a affirmé M. Éric Ducharme, Président-directeur général de la SAAQ.



L’Opération Nez rouge sillonnera les routes du Québe



Près d’une cinquantaine d’organisations locales travaillent présentement d’arrache-pied pour le déploiement de la 40e édition sur leur territoire respectif.