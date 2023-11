Opération nez rouge: à Sainte-Julie « L’invitation est lancée! » à composer le 450 467-4011

Il y a plein de nouveautés pour la 31ème édition de l’Opération nez rouge Vallée-du-Richelieu qui se tiendra sous la présidence d’honneur de Marcel Leboeuf, dont une nouvelle centrale des plus spacieuses située chez Deschamps Chevrolet Buick Cadillac GMC à Sainte-Julie et un nouveau maître d’oeuvre, soit les Chevaliers de Colomb du Conseil de Beloeil no 2905.

Des centaines de bénévoles de la région prendront part à cette tradition bien connue du temps des Fêtes et ils effectueront les raccompagnements du 24 novembre au 31 décembre prochain, plus précisément les 24, 25, 30 novembre, ainsi que les 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 29, 30 et 31 décembre.

Le coordinateur de cette campagne, Gerry Guimond, a rappelé que les nouveaux bénévoles sont les bienvenus et qu’il suffit d’une simple visite sur le site operationnezrouge.com dans l’onglet Devenir bénévole et de choisir la région Vallée-du-Richelieu.

Parmi les nouveautés, M. Guimond était heureux d’annoncer que la centrale utilisera pour la première fois les outils technologiques simples et efficaces déployés par l’organisation provinciale. Ainsi donc, de la prise des informations pour la demande de transport par téléphone, à l’assignation des demandes aux bénévoles sur la route jusqu’à la remise des dons en mode électronique par les clients via l’application mobile, tout le processus est donc amélioré.

N’oubliez pas que les dons recueillis seront remis aux organismes sportifs, culturels et communautaires de la région desservie. Et comme le mentionne le thème de cette année: « L’invitation est lancée! ».