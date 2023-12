Nez Rouge sur les routes jusqu’au 31 décembre

Les 29, 30 et 31 décembre, les bénévoles de l’Opération Nez rouge seront présents pour les dernières soirées de raccompagnement de cette 40e édition. Une trentaine d’organisations seront en opération pour les prochains soirs et la population est invitée à composer le 1 866-DESJARDINS pour utiliser ce service gratuit et rentrer sécuritairement à la maison après une soirée festive.



L’invitation est lancée une fois de plus

Les trois prochaines soirées risquent d’être fort achalandées en raison des festivités liées à la célébration du Nouvel An. L’Opération Nez rouge rappelle qu’il est toujours temps de prêter main forte et de s’inscrire comme bénévole. En utilisant l’application mobile Nez rouge ou en visitant le site operationnezrouge.com, il suffit de quelques clics pour s’inscrire et avoir la garantie d’une soirée réussie. Comme les dates et heures d’ouverture peuvent varier d’une région à l’autre, l’organisme rappelle l’importance de bien prévoir ses déplacements en validant ces informations à l’avance sur ses différentes plateformes. Que ce soit en demandant un raccompagnement aux bénévoles de Nez rouge ou en adoptant d’autres comportements responsables comme de cibler un ou une conductrice désignée en début de soirée ou encore d’utiliser les services de taxi ou de transports, l’important est de mettre en place des stratégies pour éviter la conduite avec les facultés affaiblies.