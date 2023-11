Trois citoyens honorés pour avoir sauvé un Bouchervillois de la noyade à Cuba

Le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères a tenu mardi dernier une cérémonie intime dans les édifices du parlement, afin de souligner un acte de bravoure à l’endroit d’un de ses commettants, Michel Lebel, de Boucherville. Les trois secouristes Diane Conte, Jean-Pierre Doray et Denise Fillion avaient sauvé de la noyade ce dernier en 2019.



C’est lors d’un voyage à Cuba que Michel Lebel a frôlé la mort. Lors d’une sortie de plongée dans les coraux de la mer des Caraïbes, M. Lebel s’est éloigné du groupe pour s’occuper d’un problème de tuba et pour s’éloigner des coraux tranchants, avant de disparaître sous les flots.

C’est Denise Fillion et Diane Conte qui ont pris l’initiative d’aller à sa recherche et remarqué la casquette que portait M. Lebel flottant sur les vagues. C’est finalement inanimé que M. Lebel a été retrouvé par les trois secouristes. Mme Fillion et M. Doray ont commencé les procédures de premiers soins sur place au milieu des vagues, puis Mme Conte a pris les devants pour le ramener vers le large à la nage avec l’aide des deux autres.



« Denise m’a réanimé, imaginez on fait ça dans l’eau au milieu du corail comme ça, réanimer une personne, je ne sais pas comment on peut faire ça », a déclaré ému Michel Lebel. Il poursuit : « Les médecins là-bas m’ont dit : “Vous êtes très chanceux avec ce qui vous est arrivé, vous avez trois anges avec vous” ».



« Moi je n’aurais jamais été capable de faire tout ça toute seule, c’est ce qui est extraordinaire dans notre dynamique », a dit Diane Conte



« Le cadeau qu’on a c’est ta présence avec nous, tous les jours, depuis ce temps-là on est assez proche », poursuit Jean-Pierre Doray.



« Quand on faisait les manœuvres, tout ce que j’entendais c’était un faible bruit de gorge, je me suis demandé, “Est-ce que c’est un mort ou un vivant qui fait ça ? De toute façon, il faut qu’on le ramène au bord”. Mais plus ça allait, plus on l’entendait et je me suis dit : “Il est vivant, il est vivant !” », raconte Denise Fillion.



Pour leur courage, les trois secouristes ont reçu une médaille des mains de la gouverneure générale. La cérémonie a débuté par un discours émouvant de la part de M. Lebel qui a dit se sentir vivre une seconde vie, offerte par M. Doray, Mme Conte et Mme Fillion. Les trois secouristes improvisés ont ensuite raconté leur version du sauvetage. M. Barsalou-Duval a fermé le bal par une parole soulignant la fragilité de la vie et l’importance des actes de bravoure au quotidien qui peuvent sauver des vies, comme dans le cas présent.

« Je pense que c’est un beau geste d’humanité, un beau geste de solidarité entre êtres humains qui se disent qu’on ne se laisse pas tomber, mais c’est aussi une démonstration de la fragilité de la vie. Dans des moments comme ça, on ne pense pas, on agit, et on se dit “Advienne que pourra !” », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.