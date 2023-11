Plus de 700 arbres et arbustes pour reverdir Varennes

La Ville de Varennes, sera encore un peu plus verte car, en collaboration avec Arbre-Évolution, une plantation de 650 arbres et 75 arbustes qui vise à rendre plus vert les espaces des ateliers municipaux et du parc Saint-Charles a été réalisée grâce à quelques dizaines de bénévoles, les 27 et 28 octobre dernier.

La plantation au parc Saint-Charles, a été réalisée principalement près de la pente à glisser

Pour plusieurs bénévoles présents, contribuer au verdissement du paysage local représente une excellente occasion de créer un impact positif sur la communauté.

L’organisme qui a collaboré à la plantation, « Arbre-Évolution » est une coopérative de solidarité qui favorise le mieux-être des communautés à travers une symbiose entre la forêt, l’humain et son environnement.

Les travaux de plantation, qui se sont déroulés plus précisément sur un peu plus de trois jours, ont mobilisé une quinzaine de citoyens du quartier, des employés de la MRC de Marguerite D’Youville et de la Ville, ainsi que 5 employés de l’entreprise Biocodex, une organisation partenaire d’Arbre-Évolution. Le financement total du projet s’élève à près de 40 000$, dont une partie provient de la Ville, une autre de la MRC et une autre des partenaires d’Arbre-Évolution, comme le Cégep du Vieux-Montréal. Le projet a également été financé par le programme Horizon Nature de la MRC de Marguerite D’Youville. « Nous nous sommes fixés d’importants objectifs environnementaux pour notre région, et des projets que celui-là nous aident à nous en rapprocher. Depuis 2 ans, nous avons soutenu la mise en terre de plus de 25 000 arbres sur notre territoire », affirme Chantelle Provost, directrice du service de l’environnement et développement durable