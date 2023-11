Longueuil reconnait plus et mieux ses organismes

Une nouvelle politique de reconnaissance et de soutien aux organismes vient d’être adopté par la Ville de Longueuil afin d’harmoniser et d’uniformiser les programmes, les services, les procédures et les différentes formes de reconnaissance et de soutien aux organismes qui interviennent auprès de la communauté longueuilloise.

La nouvelle politique permettra d’assurer un traitement plus équitable entre les organismes et les citoyens de Longueuil. Les organismes œuvrant auprès des aînés, par exemple, seront tous sur un pied d’égalité en matière de tarification, peu importe leur arrondissement. En effet, la tarification des services offerts par la Ville aux organismes reconnus sera harmonisée de manière progressive sur quatre ans. De plus, les organismes qui interviennent auprès de la jeunesse bénéficieront de tarifs préférentiels, voire de la gratuité à terme. La mise en place de cette nouvelle politique était rendue nécessaire pour harmoniser les services aux organismes; une mise à jour qui n’avait pas été fait depuis l’époque des fusions municipales de 2002.