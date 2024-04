Près de 1,5 M$ pour stimuler l’économie sociale à Longueuil

Près de 1,5 M$ seront octroyés au Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil, dans le cadre du versement par Québec de contributions financières totales de 21,5 M$ à sept organismes, pour «relever d’importants défis sociaux, économiques et d’innovation au Québec» qui mèneront à la décarbonation du Québec.

Le directeur de l’organisme, David Miljour, est ravi de l’annonce faite par Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie ce 3 avril au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke, puisque ce gain répondra aux besoins évolutifs auprès des municipalités et des organismes publics sur le plan de l’économie sociale.



«Il faut trouver de nouvelles solutions, mais parfois, les organismes ne peuvent pas arriver avec un appel d’offres en bonne et due forme parce qu’ils savent comment répondre aux besoins des citoyens, mais ne savent pas quoi acheter, estime-t-il. Cette annonce vient appuyer financièrement des entreprises d’économie sociale qui vont pouvoir créer de nouveaux processus, produits et services.»

Selon lui, il faudra accorder une importance sur la capitalisation d’une portion des processus et de l’innovation des entreprises d’économie sociale.

«C’est pour créer de nouveaux produits ou services pour les déployer en précommercialisation avec les villes, les municipalités et les organismes, poursuit-il. On vient à financer le développement de innovations. Il y a beaucoup d’innovation qui se fait [déjà] dans les produits, mais on va miser davantage sur les services sur le plan de l’économie sociale pour créer de meilleurs milieux de vie pour les citoyens.»

L’organisme IVEO, qui agit comme un catalyseur pour le montage de projets structurants, l’appui financier de vitrines technologiques et la mobilisation d’acteurs pluridisciplinaires nécessaires au développement des villes de demain, a également reçu une aide financière dont le montant n’est pas connu.

Une plaque tournante pour l’innovation

La députée Shirley Dorismond croit que cette annonce vient «réaffirmer la volonté du gouvernement de soutenir la recherche et l’innovation en Montérégie.

«Dans la circonscription de Marie-Victorin, l’économie sociale fait partie de nos forces, plaide-t-elle. Dans notre région, le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil est reconnu pour accroître l’accessibilité au marché public de nos entreprises d’économie sociale. Elles sont partout, comme dans la musique, dans la santé, dans le logement et dans l’éducation.»

Mme Dorismond soutient que la société doit miser sur des technologies avant-gardistes développées par des entreprises d’ici.

Pour sa part, M. Fitzgibbon indique les projets annoncés aujourd’hui «montrent l’importance de conjuguer les technologies aux besoins de la société, pour que tout le Québec en bénéficie». Le campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke a été choisi pour annoncer les contributions financières puisque l’établissement scolaire «contribue beaucoup au développement de l’innovation» et s’inscrit dans la stratégie du gouvernement de faire de Longueuil une plaque tournante pour l’industrie.

«On a aussi l’aérospatiale qui est présente à Longueuil, donc c’est clair quand je regarde le déploiement de l’innovation au Québec […] je pense qu’il y a ici un hub important et qu’on va pouvoir alimenter « l’engin » avec des sources de financement.»