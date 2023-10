Isabelle Foisy réélue présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

La Bouchervilloise Isabelle Foisy a été réélue à la présidence réélue de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) le 25 octobre dernier.

Devant les quelque 80 membres réunis lors de l’assemblée générale, elle a dressé un bilan très positif de la dernière année, mettant en lumière les réalisations marquantes de la Chambre, notamment sa croissance constante et son rôle crucial dans le développement économique de la région.

Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre a quant à lui présenté un plan d’action ambitieux pour l’année 2023-2024 qui s’articule autour de cinq axes stratégiques prioritaires :

• Assurer une croissance des revenus pour soutenir la mission de la Chambre entant que catalyseur du développement économique de la Rive-Sud ;

• Assurer la fidélisation des membres en tenant compte de leurs besoins et de leur contexte d’affaires ;

• Défendre les intérêts économiques de la Rive-Sud en s’assurant d’être une voix influente sur les dossiers prioritaires d’affaires publiques et économiques ;



• Promouvoir la Rive-Sud en étant un porte-parole crédible de la seconde région économique en importance au Québec ;



• Assurer une saine gestion interne de la Chambre pour lui permettred’atteindre son plein potentiel.



Prix Excellence



La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud a lancé la 40e édition des Prix Excellence de la Rive-Sud. Les gagnants seront révélés lors du Gala annuel en mai 2024. La nouvelle présidente du jury pour l’édition 2023-2024 des Prix Excellence sera Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d’affaires du Québec. (D.L)