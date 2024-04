Fondation Véro & Louis et Tim Hortons: des biscuits qui font sourire

Employés, clients (et biscuits!) ont tous affiché leur plus beau sourire devant Louis Morissette, présent au lancement de la campagne annuelle du Biscuit sourire, le 29 avril, à Saint-Bruno-de-Montarville.

Le comédien, réalisateur et producteur était fier d’annoncer que les fonds amassés dans les succursales de la Rive-Sud de Montréal, dont celles de Boucherville et de Varennes, seront à la Fondation Véro & Louis.

Les sommes récoltées jusqu’au 7 mai aideront à créer des milieux de vie différents et de longue durée pour les adultes autistes de 21 ans et plus. Une première maison, qui accueille 16 résidents, a été inaugurée à Varennes en mai 2021, alors que deux nouveaux projets de maisons sont actuellement en développement à Victoriaville et dans la région des Laurentides.

En entrevue, Louis Morissette a rappelé l’importance de donner et les difficultés du milieu communautaire à combler leurs besoins.

«C’était important pour nous d’être ici, parce qu’amasser des fonds, c’est difficile, a-t-il dit. Quand il y a une entreprise comme Tim Hortons qui croit en notre projet, ça donne un coup de pouce et le goût de continuer.»

Par le biais de sa campagne du Biscuit sourire, la chaîne de restauration soutient les organismes caritatifs et les groupes communautaires du Canada depuis 28 ans. L’année dernière, Tim Hortons a recueilli une somme record de 19,7 M$ à travers les succursales canadiennes.

«Au Québec, c’est plus de 100 organismes auxquelles on vient en aide, a souligné Mathieu St-Cyr, gestionnaire marketing du Québec pour Tim Hortons. C’est très important pour nous que les franchisés redonnent aux communautés[…] Avec les montants accumulés, on est capable d’aider beaucoup d’organismes avec leurs programmes.»

D’ailleurs, en partenariat avec la Fondation, plusieurs biscuits ont déjà été décorés par les étudiants de l’École d’hôtellerie de la Montérégie (ÉHS) et leur enseignante, la cheffe Anie St-Pierre. Ceux-ci ont confectionné 300 biscuits, alors que d’autres suivront toute la semaine.

«Je trouvais que c’était une belle occasion de sensibiliser les élèves à la réalité des adultes autistes, de pouvoir parler du spectre de l’autisme tout en aidant à la Fondation Véro & Louis, a soutenu Isabelle Lemire, orthopédagogue de l’ÉHS. On est conscient que pour nous c’est facile [de décorer des biscuits], mais ça peut donner beaucoup aux gens qui en ont besoin.»

Louis Morissette a précisé que les sous amassés répondront aux besoins de la Fondation, qui travaille à offrir un environnement adapté aux adultes autistes. Il espère pouvoir étendre son projet aux quatre coins de la province.

«À notre maison de Varennes, on essaie différentes choses et on voit ce qui fonctionne bien et moins bien, a-t-il expliqué Avec ces apprentissages, c’est de l’amener dans d’autres régions du Québec et rapidement ouvrir [des maisons] dans le Centre-du-Québec, dans les Laurentides et j’aimerais aussi dans la Capitale-Nationale.»

La région de la Montérégie, plus spécifiquement la Rive-Sud de Montréal, est chère aux yeux de Louis Morissette étant donné que la première maison de la Fondation y a vu le jour et qu’il a habité le secteur pendant plusieurs années.

«Ce sont des gens qui sont derrière nous depuis le début et ont cru en notre projet, donc on va toujours être reconnaissant», a-t-il conclu.

Succursales participantes

Boucherville

1221, rue Nobel;

1560, boulevard de Montarville;

511, rue Samuel-de-Champlain;

Brossard

8270, boulevard Taschereau;

5255, avenue Auteuil;

7305, boulevard Grande-Allée;

8700, boulevard Leduc, suite 10;

8075, boulevard du Quartier;

1155, boulevard Rome;

2141, boulevard Lapinière.

Longueuil

2145, boulevard Roland-Therrien;

310, boulevard Roland-Therrien;

2836, chemin de Chambly;

825, chemin de Chambly;

2695, chemin de Chambly;

120, place Charles-Le Moyne;

1225, boulevard Jacques-Cartier Ouest;

1375, boulevard Curé-Poirier Ouest.

Greenfield Park

3351, boulevard Taschereau;

3319, boulevard Taschereau.

Saint-Hubert

5710, boulevard Grande-Allée;

5070, boulevard Cousineau;

3100, boulevard Moïse-Vincent;

6250, boulevard Cousineau;

1350, boulevard Édouard;

1220, boulevard des Promenades.

Varennes

320, boulevard de la Marine;

1467, boulevard Lionel-Boulet.

La Prairie

1050, boulevard Taschereau.