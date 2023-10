Sept médailles pour le Club de tennis de table de Boucherville

Le Club de tennis de table de Boucherville s’est distingué lors du premier circuit québécois de la Fédération de tennis de table du Québec qui se tenait les 30 septembre et 1er octobre à Montréal.

Chez les filles, dans la catégorie 11 ans filles, Alyssa Lazaroff a remporté la médaille d’or, et Léonie Gougeon la médaille d’argent.

Du côté des garçons, Félix Gougeon a raflé la médaille d’or dans la division E, et Jeremy Lazaroff a gagné la médaille d’or dans la division F.

En équipes, Jean Simon Thuot et Jean-François Thuot ont décroché la médaille d’or, alors qu’Enzo Vasquez et Philippe Aube ont obtenu la médaille de bronze.