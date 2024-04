Tennis de table : huit Bouchervillois champions

Le Club de tennis de table de Boucherville qui célèbre son 50e anniversaire de fondation s’est distingué de brillante façon lors de l’Open scolaire les 6 et 7 avril à l’école De Mortagne. Huit joueurs de Boucherville ont remporté des médailles.

L’événement a réuni 162 pongistes du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les médaillés de Boucherville sont : Jérémie Lazaroff (bronze, dans la catégorie D, élite); William Belanger-Rioux (or, D, élite); Alyssa Lazaroff (bronze, régulier, 11 ans, filles); Charles Perreault (or, scolaire intermédiaire); Dara-Lee (argent, scolaire intermédiaire); Gabrielle Ouellet (argent, régulier); David Wang (or, scolaire élite); et Carter Wong (argent, scolaire élite).