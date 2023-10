Varennes offre une subvention de 50 % aux citoyens qui adhèrent à Hilo par Hydro-Québec

Avec l’arrivée des temps froids, la Ville de Varennes est fière de rappeler que les frais d’adhésion au service de maison intelligente Hilo par Hydro-Québec sont subventionnés à 50 % via le Programme Habitation Durable, Écogeste numéro 3.



« Avec le Programme Habitation Durable, les Varennois se verront rembourser la moitié des coûts de leur facture Hilo, soit les frais d’achat de thermostats, prises, interrupteurs et autres. Au cours de l’hiver, les citoyens seront invités à relever des défis de réduction de consommation en échange de récompenses en argent », affirme le maire Martin Damphousse en ajoutant : « Faites une pierre deux coups pour économiser de l’argent et de l’électricité en adhérant à Hilo par Hydro-Québec! ».



Cette initiative vise à promouvoir l’efficacité énergétique et la gestion responsable de la consommation dans les foyers. L’an dernier, Varennes fût la première ville au Québec à participer aux défis Hilo à travers un projet pilote, alors que certains lampadaires de la ville affichaient une réduction du niveau de luminosité en période de pointe.