Un rendez-vous innovation à Boucherville en novembre

Quelque 400 chercheurs, entrepreneurs et partenaires sont attendus à Boucherville pour la 10e édition du RDV Innov sous le thème « En route VERT l’industrie 5.0 – L’humain au cœur des transitions technologiques et climatiques ». Animé par Stéphane Bellavance, l’événement parrainé par Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) aura lieu au Centre de congrès de l’Hôtel Mortagne à Boucherville, le 9 novembre prochain,

Tout au long de la journée, les participants seront conviés à découvrir les avancées les plus récentes dans l’industrie et à assister à des démonstrations des technologies de pointe. Comme c’est maintenant la tradition, le RDV Innov permettra aux participants de rencontrer des experts de différents centres de recherche et universités, de partager des idées et d’établir des connexions stratégiques par le biais de conférences innovantes et d’ateliers interactifs.